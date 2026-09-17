"> Двое десантников получили серьезные ранения во время учений "Соколиный прыжок" в Бельгии

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое военных были тяжело ранены во время международных учений "Соколиный прыжок" (Falcon Leap) в бельгийском муниципалитете Хехтель-Эксель, организованных Вооруженными силами Нидерландов. Об этом пишет портал NU.nl.



Несколько десантников совершили неудачный прыжок с парашютом и приземлились на деревья во время учений. Министерство обороны подтвердило это после публикации информации в СМИ.



В учениях приняли участие более 250 десантников из одиннадцати стран. Некоторые из них сбились с курса и направились в сторону большого леса недалеко от Хехтель-Экселя. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и обнаружили по меньшей мере пятерых десантников, четверым из них потребовалась помощь пожарной службы. Тяжелые ранения получили десантники из Германии и США, их доставили в больницу на машине скорой помощи. Двое военных получили незначительные травмы.



Проводится расследование инцидента.-0-