17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое военных были тяжело ранены во время международных учений "Соколиный прыжок" (Falcon Leap) в бельгийском муниципалитете Хехтель-Эксель, организованных Вооруженными силами Нидерландов. Об этом пишет портал NU.nl.
Несколько десантников совершили неудачный прыжок с парашютом и приземлились на деревья во время учений. Министерство обороны подтвердило это после публикации информации в СМИ.
В учениях приняли участие более 250 десантников из одиннадцати стран. Некоторые из них сбились с курса и направились в сторону большого леса недалеко от Хехтель-Экселя. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и обнаружили по меньшей мере пятерых десантников, четверым из них потребовалась помощь пожарной службы. Тяжелые ранения получили десантники из Германии и США, их доставили в больницу на машине скорой помощи. Двое военных получили незначительные травмы.
Проводится расследование инцидента.-0-
В мире
Двое десантников получили серьезные ранения во время учений "Соколиный прыжок" в Бельгии
17 сентября 2026, 17:57
Двое десантников получили серьезные ранения во время учений "Соколиный прыжок" в Бельгии
Фото nu.nl
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