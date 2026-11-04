Движение электропоездов в Латвии может полностью прекратиться через 5-10 лет из-за износа контактной сети

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии в течение ближайших 5-10 лет может быть полностью остановлено движение электропоездов, если не будет проведена полная реконструкция железнодорожной контактной сети, сообщают латвийские СМИ.



Средства, предназначенные для модернизации изношенной железнодорожной контактной сети Латвии, перенаправлены на завершение объектов Rail Baltica и строительство железнодорожного сообщения с Рижским аэропортом.



Между тем состояние старой инфраструктуры уже приводит к авариям. 24 октября поезд Рига - Елгава попал в чрезвычайную ситуацию неподалеку от станции Олайне. При движении электропоезда появилась вспышка и громкий звук, после чего поезд экстренно затормозил. В результате 140 пассажирам пришлось в темноте пешком возвращаться по железнодорожным путям на станцию.



По предварительным данным, причиной короткого замыкания стал металлический элемент конструкции, которого не должно было быть в месте соединения оборудования.



Подобная авария не единственная. "В среднем - два-три случая в год. Одни были связаны со старением самой контактной сети, другие - с ремонтными работами", - сказал председатель правления компании, занимающейся пассажирскими железнодорожными перевозками Pasažieru vilciens, Райтис Нешпорс.



Такие происшествия не только создают опасные ситуации для пассажиров, но и приводят к повреждению поездов. После короткого замыкания нередко приходится ремонтировать или полностью менять пантограф - устройство на крыше электропоезда, через которое он получает электричество от контактного провода. За три года такие ремонты обошлись перевозчику примерно в 250 тыс. евро.-0-