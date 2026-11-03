Два вертолета столкнулись на востоке Непала, есть погибший и пострадавшие

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, еще трое получили травмы при столкновении двух вертолетов в районе Солукхумбу на востоке Непала. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post.





По данным правоохранительных органов, погибший - гражданин Индии. Еще один пассажир, гражданин Новой Зеландии индийского происхождения, получил травмы. Его доставили в больницу Катманду по воздуху. Оба пилота вертолетов также получили незначительные травмы и были направлены в Катманду для лечения.





Столкновение вертолетов компаний Air Dynasty и Fishtail Air произошло во время посадки. Причина происшествия пока не установлена. Полиция собирает дополнительные сведения об инциденте.-0-