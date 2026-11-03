3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два самолета авиакомпании Ryanair совершили экстренную посадку в римском аэропорту Фьюмичино после анонимных сообщений о бомбе, сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.
Лайнеры следовали из Лиссабона и Дублина. Во время проверок на их бортах бомб обнаружено не было. Тем не менее в аэропорту приняли все меры безопасности и разместили лайнеры в отдаленной зоне.
Подобные случаи произошли 3 ноября и в других европейских аэропортах, включая Лондон, Варшаву и Софию.-0-
В мире
03 ноября 2026, 20:48
Два самолета Ryanair совершили экстренную посадку в Риме после сообщений о бомбе
Фото roma.repubblica.i
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