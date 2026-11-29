29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два нефтяных танкера, в том числе супертанкер, подорвались на минах, когда проходили Ормузский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции Ирана.





"Сегодня в первые часы утра два нефтяных танкера-нарушителя, проигнорировавшие морские правила и предупреждения, проходя через Ормузский пролив по закрытому южному маршруту, подорвались на минах и были охвачены огнем", - говорится в заявлении, текст которого приводит официальная страница в соцсети КСИР.





КСИР уточнил, что одно из судов - супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти - подорвалось в северной части порта Эль-Хасаб. Второй танкер столкнулся с миной в восточной части Ормузского пролива при выходе из него.





Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций. Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения в проливе остается на значительно более низком уровне, чем до начала конфликта.-0-