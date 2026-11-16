16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два танкера с нефтью подорвались на минах, проходя через Ормузский пролив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).
По информации ВМС КСИР, загрязнение, возникшее вследствие взрывов танкеров, распространилось в водах Ормузского пролива. О состоянии экипажей не сообщается.-0-
В мире
16 ноября 2026, 08:38
Два нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
Фото из архива Reuters
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