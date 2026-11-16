Два нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два танкера с нефтью подорвались на минах, проходя через Ормузский пролив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС)."Несколько часов назад два нефтяных танкера, которые попытались незаконно пройти по южному маршруту, подорвались на морских минах и в течение нескольких часов освещали небо над Ормузским проливом очень сильными взрывами", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Nour News.По информации ВМС КСИР, загрязнение, возникшее вследствие взрывов танкеров, распространилось в водах Ормузского пролива. О состоянии экипажей не сообщается.-0-