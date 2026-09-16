Два человека погибли в Стамбуле при перестрелке из-за 1,9 млн фальшивых долларов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и еще двое получили ранения при перестрелке в пункте обмена валюты в турецком Стамбуле. Полиция обнаружила у участников конфликта около 1,9 млн фальшивых долларов. Об этом сообщил телеканал A Haber.



По данным телеканала, конфликт произошел между владельцем пункта обмена валюты и группой людей, пришедших для совершения операции. В ходе расследования полиция установила, что у посетителей находилось около 1,9 млн фальшивых купюр, которые они намеревались обменять. Во время конфликта было применено огнестрельное оружие.



В результате перестрелки два человека погибли на месте, еще двое были доставлены в больницу с ранениями. Полиция задержала 10 подозреваемых. В ходе обысков были изъяты фальшивые доллары, четыре магазина патронов и один незарегистрированный пистолет.



Правоохранительные органы продолжают расследование. Они устанавливают происхождение фальшивых денег и выясняют, связана ли перестрелка с организованной схемой распространения поддельной валюты.-0-