Думать головой получается все меньше. Евродепутатов призвали не увлекаться чат-ботами в законотворчестве





"Подготовка поправок (к резолюциям Европарламента или директивам ЕК. - Прим. БЕЛТА) с помощью искусственного интеллекта не может заменить конструктивных дебатов с коллегами-депутатами", - заявила Метсола на конференции в Европарламенте по использованию ИИ.





Она также отметила, что нельзя полностью перепоручать искусственному интеллекту "юридические изыскания" при подготовке официальных документов.





Помимо этого, Метсола призвала евродепутатов декларировать применение ИИ при подготовке парламентских документов, подчеркнув, что "люди должны знать, когда использовались нейросети". Она отметила, что ответственность за подготовленный текст всегда лежит на его авторе вне зависимости от того, какой инструмент он использовал.





В материале Politico говорится, что Европарламент занимается созданием собственной нейросети и именно с ее помощью евродепутаты в будущем должны будут готовить ключевые тексты.





Европейский парламент в отличие от парламентов отдельных государств является не законодательным, а совещательным органом. Он не имеет права законодательной инициативы, то есть не может предлагать законопроекты, а может только принимать резолюции, которые необязательны для исполнения даже институтами Евросоюза, а также вносить поправки в проекты директив Еврокомиссии при их утверждении. Поэтому Метсола говорила не о подготовке законов, а о "подготовке поправок".-0-

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Европейского парламента Роберта Метсола призвала евродепутатов не увлекаться помощью чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ИИ) при подготовке юридических текстов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.