ДТП с автобусом во Франции: 2 человека погибли, 16 пострадали

Известно также о 16 пострадавших, состояние троих из них оценивается как критическое. В общей сложности в автобусе находилось более 43 человек, из них 15 несовершеннолетних.
Трагедия произошла недалеко от города Лан на севере Франции. По данным местных властей, автобус съехал с дороги и врезался в дерево в кювете. Водителя автобуса пока не удалось допросить, так как он находится в больнице.
На место происшествия выехал министр транспорта Франции Филипп Табаро. В связи с инцидентом активирован муниципальный план действий в чрезвычайных ситуациях. Мобилизованы экстренные службы, задействованы два вертолета. Власти просят граждан избегать района происшествия, организованы объездные маршруты.-0-