ДТП с автобусом в Турции: 7 человек погибли, 13 ранены

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на юго-востоке Турции. Об этом сообщает местное издание Cumhuriyet.



Инцидент произошел вечером 27 сентября в провинции Газиантеп. Автобус по неустановленным на данный момент причинам столкнулся с легковым автомобилем на одном из участков трассы Газиантеп - Османие и перевернулся.



Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили, что в результате ДТП погибли 7 человек, все они находились в легковом автомобиле. Ранения получили 13 человек, они были доставлены в больницу.



Обстоятельства аварии выясняются, начато расследование.-0-