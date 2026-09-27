27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на юго-востоке Турции. Об этом сообщает местное издание Cumhuriyet.
Инцидент произошел вечером 27 сентября в провинции Газиантеп. Автобус по неустановленным на данный момент причинам столкнулся с легковым автомобилем на одном из участков трассы Газиантеп - Османие и перевернулся.
Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили, что в результате ДТП погибли 7 человек, все они находились в легковом автомобиле. Ранения получили 13 человек, они были доставлены в больницу.
Обстоятельства аварии выясняются, начато расследование.-0-
В мире
27 сентября 2026, 22:14
ДТП с автобусом в Турции: 7 человек погибли, 13 ранены
Скриншот видео из соцсети Х / Haber Report
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