Древний супервулкан нашли на побережье восточной Англии





Ученые проанализировали кристаллы циркона, взятые из скважин в Норфолке и Линкольншире. Шахты располагались на расстоянии 65 км друг от друга. Кристаллы часто используют для датировки древних пород, так как они содержат уран, который распадается на изотопы свинца с известной скоростью.





Анализ показал, что возраст кристаллов совпадает с возрастом образцов из толстого слоя вулканического пепла, покрывающего Скандинавию и Балтийский регион. Согласно выводам ученых, пепловый шлейф от вулкана на территории современной восточной Англии переместился через Торнквистское море (водоем, существовавший в ордовикский период, от 488,3 до 443,7 млн лет назад) и осел на территории современной Скандинавии.





Извержение, породившее такой выброс, должно было быть очень масштабным. Вероятно, оно также породило гигантские пирокластические потоки.





Ученые описали катаклизм как ультраплинианское извержение. Это самый мощный тип вулканических взрывов, выбрасывающий более 1000 куб.км материала. Вероятно, извержение длилось от нескольких дней до нескольких недель и образовало облака пепла высотой более 40 км.





В современной Англии сохранилось очень мало материала от этого извержения. Большая часть была размыта или погребена под более молодыми породами.





Но известно, что недавно обнаруженный вулкан был частью более крупной вулканической системы, которая включала в себя национальный парк Эрири в Уэльсе и Озерный край на северо-западе Англии. Она была активна около 450 млн лет назад, сообщает Geological Society of America Bulletin.-0-