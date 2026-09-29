Дожди в Токио не прекращаются рекордные 34 дня

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио зафиксировали рекордную серию из 34 дождливых дней подряд, что стало абсолютным максимумом за историю метеонаблюдений с 1886 года, пишет газета Mainichi Shimbun со ссылкой на национальное метеорологическое агентство.



Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году. Тогда осадки фиксировались 33 дня.



Дожди идут в Токио с 27 августа. Метеорологи связывают затяжные осадки с тайфунами, которые приближаются к Японии.



В конце августа из-за ливней в префектурах Исикава, Тояма и Ниигата выпадало более 300 мм осадков за сутки. Было рекомендовано эвакуироваться 173 тыс. жителей.-0-