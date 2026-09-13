Доверие государств Глобального Юга к БРИКС возросло, заявил премьер-министр Индии 

Премьер-министр Индии обратил внимание, что такой вывод он сделал, основываясь на личном опыте. "Могу с уверенностью сказать, что доверие стран Глобального Юга к БРИКС возросло, поскольку их голос слышат, их опыт уважают, а решения вырабатывают не просто для них, но и вместе с ними", - сказал он.
12-13 сентября в Нью-Дели проходит XVIII саммит БРИКС. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития".-0-
Фото Андрея Синявского