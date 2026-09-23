Доступ в Колизей временно закрыли из-за гибели рабочего

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После трагического инцидента в римском Колизее, произошедшего в ночь с 22 на 23 сентября, археологический объект частично закрыт для посещений весь день 23 сентября в знак траура по погибшему рабочему. Об этом пишет издание RomaToday.



Сообщается, что 22-летний рабочий Андреа Моретти погиб, упав с высоты 10 метров во время работы при установке новой системы освещения в Колизее. Причины инцидента расследуются.



Авария произошла около 00.30 на втором ярусе. На место происшествия прибыли сотрудники Центрального отделения карабинеров Рима, а также представители Инспекции труда и местного управления здравоохранения. Прокуратура Рима начала расследование несчастного случая на производстве, возбуждено дело по обвинению в непредумышленном убийстве.



Соболезнования выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.



Открытие новой общей системы освещения римского Колизея было запланировано на октябрь 2026 года.-0-