Долги, раскол и протесты: с чем Франция подходит к выборам 2027 года

От школьных требований к общенациональному протесту

В некоторых городах протесты сопровождались столкновениями с полицией, поджогами, разграблением магазинов и нападениями на общественные здания. В Лиможе В некоторых городах протесты сопровождались столкновениями с полицией, поджогами, разграблением магазинов и нападениями на общественные здания. В Лиможе огонь охватил историческую ратушу . В Париже были повреждены витрины магазинов, в том числе бутиков известных международных брендов.

По данным французских властей, во время протестов было задержано около 2,4 тыс. человек, около тысячи сотрудников полиции и жандармерии получили ранения. Как сообщало британское информационное агентство Reuters, один из участников событий умер от остановки сердца. По данным французских властей, во время протестов было задержано около 2,4 тыс. человек, около тысячи сотрудников полиции и жандармерии получили ранения. Как сообщало британское информационное агентство Reuters, один из участников событий умер от остановки сердца.

Кризис дошел до правительственных кабинетов

Мэры Парижа, Марселя и Лиона заявили в совместной публикации в газете Liberation, что в отдельных частях городов жители и предприниматели фактически остались без необходимой защиты. Представители бизнеса сообщили о повреждении или разграблении тысяч торговых точек. Мэры Парижа, Марселя и Лиона заявили в совместной публикации в газете Liberation, что в отдельных частях городов жители и предприниматели фактически остались без необходимой защиты. Представители бизнеса сообщили о повреждении или разграблении тысяч торговых точек.





Масштаб беспорядков вынудил французские власти перейти от публичных заявлений к экстренным мерам. 19 октября премьер-министр Себастьен Лекорню провел заседание межведомственной кризисной группы, на котором обсуждались последствия массовых протестов, безопасность граждан, ущерб предприятиям и общественным объектам, а также дальнейшие действия правоохранительных органов. По итогам совещания глава правительства поручил префектам рассмотреть введение локальных комендантских часов в наиболее проблемных районах. Речь пока не идет о введении чрезвычайного положения или всеобщем комендантском часе в Париже: власти делают ставку на точечные ограничения.

Макрон меж двух огней

В телевизионном обращении 18 октября он осудил погромы и разграбление магазинов, назвав увиденное шокирующим. Эммануэль Макрон заявил, что ничто не оправдывает насилие, и пообещал привлечь виновных к ответственности. В телевизионном обращении 18 октября он осудил погромы и разграбление магазинов, назвав увиденное шокирующим. Эммануэль Макрон заявил, что ничто не оправдывает насилие, и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Ле Пен и Барделла: кризис как аргумент против действующей власти

Выступление Макрона вызвало критику со стороны представителей оппозиции. Лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что правительство больше не может предложить французам ничего и не способно защитить граждан. Вместе с Марин Ле Пен он стремится представить свою партию как силу, способную восстановить порядок и изменить курс страны.

Для ультраправых националистов кризис позволяет вновь вывести на первый план темы безопасности, миграции, национального суверенитета и недостаточной эффективности государственного управления. Левых радикалов же они обвинили в политической ответственности за происходящее.

Меланшон обвиняет власти, правительство - радикалов

Реакция на протесты во Франции за рубежом

Экономика, долги и цена политического кризиса

Политические потрясения во Франции напомнили о серьезной проблеме государственных финансов. В 2025 году госдолг страны достиг 115,6% ВВП, а бюджетный дефицит составил 5,1% ВВП. По мере роста задолженности увеличиваются и расходы на ее обслуживание: по оценке Министерства экономики Франции, в 2027 году они могут достичь 74,2 млрд евро. Эти средства приходится направлять на выплату процентов кредиторам вместо финансирования образования, здравоохранения и других общественных услуг. Политические потрясения во Франции напомнили о серьезной проблеме государственных финансов. В 2025 году госдолг страны достиг 115,6% ВВП, а бюджетный дефицит составил 5,1% ВВП. По мере роста задолженности увеличиваются и расходы на ее обслуживание: по оценке Министерства экономики Франции, в 2027 году они могут достичь 74,2 млрд евро. Эти средства приходится направлять на выплату процентов кредиторам вместо финансирования образования, здравоохранения и других общественных услуг.

Сможет ли Франция договориться сама с собой

Франция подходит к выборам не просто с набором экономических трудностей. Она подходит к ним с вопросом о способности государства одновременно обеспечивать безопасность, выполнять социальные обязательства и слышать собственных граждан.-0-

Фото AP, Reuters, AFP, Getty Images Фото AP, Reuters, AFP, Getty Images

В октябре Франция переживает масштабные демонстрации и беспорядки. По оценке МВД, число участников массовых мероприятий по всей стране достигло примерно 550 тыс. человек. Организаторы в свою очередь заявляли о 800 тыс. протестующих.История нынешнего кризиса началась в сентябре, когда учащиеся лицеев в парижском регионе стали выступать против ухудшения условий обучения. Школьники жаловались на нехватку преподавателей, переполненные классы, плохое состояние зданий и недостаток финансирования.В некоторых учебных заведениях, по свидетельствам учащихся, занятия проходили в помещениях с протекающими потолками, поврежденными стенами и неисправным оборудованием. Дополнительное недовольство вызывали учебная нагрузка и система поступления в университеты.Постепенно движение вышло за пределы школьной среды. Его участники стали говорить не только об образовании, но и о будущем молодых людей, социальном неравенстве, стоимости жизни и сокращении доступности государственных услуг. К протестам присоединились представители профсоюзов, сторонники "желтых жилетов", активисты левых движений и другие недовольные правительственной политикой граждане. Таким образом, разные претензии к правительству объединились в общую повестку и, кажется, попали под чье-то управление.Однако неужели французская молодежь настолько недовольна положением дел в сфере образования, что теперь громит все на своем пути? Или во Франции действительно все так плохо, что подростки не знают иного выхода, кроме как кричать о своих проблемах на улице? По всей видимости, кто-то использует детей в своих политических целях, и в этом, конечно, нет ничего хорошего.Естественно, правоохранительные органы жестко отреагировали на беспорядки. И тут возникает другой вопрос: а что, так можно было? Почему-то на действия правоохранителей Беларуси в 2020 году во Франции смотрели под другим углом. Да, это двойные европейские стандарты. Но использовать людей в политических целях, особенно детей, - последнее дело для кого бы то ни было.После беспорядков правительство столкнулось с вопросом, почему масштаб насилия оказался неожиданным для силовых структур. По данным Reuters, в минувшую субботу на обеспечение безопасности было направлено около 60 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Тем не менее этих сил не хватило для предотвращения разрушений во всех затронутых районах.Правительство также заявило о намерении обеспечить жесткую правовую реакцию на мародерство и нападения на общественные объекты.Отдельным вопросом стала готовность силовых структур к развитию событий. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал выяснить, почему полиция и разведывательные службы не смогли должным образом оценить масштабы угрозы и подготовиться к беспорядкам. Министр внутренних дел Лоран Нуньес подал в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, однако Макрон отказался принять ее. Президент объяснил это необходимостью сохранить единую систему управления полицией и поручил министру выработать дополнительные меры против погромщиков.Таким образом, протесты стали не только социальным, но и управленческим кризисом. Вопрос теперь заключается не только в том, удастся ли властям восстановить порядок на улицах, но и в том, смогут ли они объяснить обществу причины провалов в обеспечении безопасности. Если государство не может обеспечить безопасность улиц во время заранее объявленных массовых демонстраций, неизбежно возникают вопросы к работе полиции, разведывательных служб и координации между центральными и местными властями.На фоне приближающейся президентской кампании оппозиционные силы получают дополнительный повод критиковать действия власти, а правительству приходится одновременно отвечать на претензии по поводу общественного порядка, стоимости жизни и функций государственных органов.Для президента Франции нынешние события особенно болезненны. До завершения его второго срока остается около полугода, и политическое наследие Макрона все сильнее ассоциируется с социальными конфликтами и трудностями в управлении страной."Ничто не может оправдать их действия. Все мы чувствуем гнев и стыд, глядя на катастрофу на наших улицах", - заявил французский президент в телеобращении.В то же время Макрон призвал не смешивать мирных демонстрантов, выдвигающих обоснованные требования, с теми, кто разрушает здания и грабит торговые точки. Президент поручил правительству организовать встречи с учащимися, преподавателями, депутатами, профсоюзами и представителями бизнеса, чтобы выработать конкретные предложения по преодолению кризиса.Таким образом, Елисейский дворец пытается одновременно продемонстрировать жесткость в вопросах общественного порядка и готовность обсуждать причины недовольства. Это непростая задача. Чрезмерно мягкая реакция может быть воспринята как неспособность государства защитить граждан и их имущество. Но если власти сосредоточатся исключительно на силовых мерах, не ответив на требования демонстрантов, социальное напряжение может сохраниться.К тому же политическая раздробленность осложняет принятие решений. После досрочных парламентских выборов 2024 года ни один лагерь не получил устойчивого большинства, позволяющего без серьезных переговоров проводить собственную программу.Однако массовые протесты не означают, что все недовольные граждане автоматически поддерживают правых. Участники демонстраций выдвигают разные требования, часть из которых связана с увеличением расходов на образование и общественные услуги - вопросами, по которым программа "Национального объединения" отличается от предложений левых сил.Поэтому главная задача для правых - убедить избирателей, что именно их подход к безопасности, миграции и государственным финансам способен дать ответы на накопившиеся проблемы.На другом фланге политического спектра разворачивается собственный спор. Премьер-министр Себастьен Лекорню возложил часть ответственности за беспорядки на ультралевые группы и движение "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона. По мнению главы правительства, происходящее не сводится к стихийным социальным выступлениям и имеет политическое измерение.Меланшон в свою очередь потребовал представить доказательства причастности его движения к организации насилия. Он обвинил власти в провокациях и некомпетентном руководстве полицейскими операциями. При этом лидер левых призвал не отождествлять участников движения с людьми, разграблявшими магазины.Таким образом, правительство делает акцент на деятельности радикальных групп, нарушении общественного порядка и необходимости жесткого ответа. А левые силы указывают на состояние образования, социальное неравенство, рост стоимости жизни и действия полиции.Обе стороны пытаются определить, какое объяснение происходящего будет принято обществом. Для действующей власти это вопрос легитимности и способности управлять. Для оппозиции - возможность доказать, что проблемы страны являются следствием неверного политического курса.К французским событиям приковано внимание и за пределами Европы. Президент США Дональд Трамп прокомментировал беспорядки в социальной сети Truth Social, заявив, что Франция "горит". Он связал происходящее с миграционной политикой, которую уже давно критикует. Американский лидер призвал Францию закрыть границы и вернуть контроль над ситуацией.На заявления Трампа отреагировали в Париже. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна должна сама определять, как рассказывать о происходящем, а не позволять внешним силам навязывать свое объяснение. При этом миграционная политика остается важным предметом французских общественных дискуссий, а принятые решения сказываются на ситуации в стране.Заявления Трампа скорее показывают, насколько быстро внутренний кризис может стать инструментом международной политической борьбы. Для американского президента французские события вписываются в более широкую критику европейской миграционной политики. Для Парижа подобные оценки создают дополнительную проблему: теперь властям приходится отвечать не только на претензии собственных граждан, но и на интерпретации событий извне.За беспорядками стоят проблемы, которые невозможно устранить одними полицейскими операциями. Франция продолжает бороться с высоким государственным долгом и бюджетным дефицитом. Правительству необходимо сокращать финансовые дисбалансы, одновременно сохраняя социальные гарантии и финансируя общественные услуги.Но именно образование, здравоохранение, транспорт и муниципальная инфраструктура непосредственно влияют на повседневную жизнь граждан. Когда жители сталкиваются с нехваткой учителей, ухудшением состояния школ, ростом расходов домохозяйств и снижением доступности услуг, макроэкономические показатели перестают восприниматься как некая бумажная статистика.19 октября Reuters сообщало о негативной реакции французских финансовых рынков на события выходных. На фоне беспорядков и политической неопределенности инвесторы стали активнее избавляться от французских государственных облигаций, что привело к снижению их рыночной стоимости и росту доходности десятилетних бумаг примерно до 4,86%. Дополнительное давление оказали опасения по поводу способности правительства сократить бюджетный дефицит и провести бюджет через политически сложный период.При этом рост доходности французских облигаций опережал динамику немецких, что говорит об усилении опасений инвесторов именно в отношении Франции.Пока рано делать выводы о долгосрочном воздействии беспорядков на экономику. Но политическая нестабильность осложняет принятие бюджета и может усиливать опасения инвесторов относительно способности государства контролировать государственные финансы.Президентские выборы 2027 года должны определить, кто сменит Макрона и какую программу предложит стране. Но нынешний кризис показывает, что одних предвыборных обещаний уж точно будет недостаточно. Следующему президенту предстоит искать компромисс между необходимостью сокращать дефицит, поддерживать экономическую активность, сохранять социальную модель и отвечать на запрос граждан на безопасность.При этом ему придется работать с парламентом, в котором сохраняется серьезная политическая раздробленность. Даже убедительная победа на президентских выборах не гарантирует автоматического большинства, необходимого для проведения реформ.Главный вопрос предстоящей кампании заключается не только в том, кто получит ключи от Елисейского дворца. Речь идет о том, сможет ли новая власть вернуть доверие граждан к государственным институтам и найти политический компромисс в стране, где социальные требования, бюджетные ограничения и борьба за власть все чаще сталкиваются на улицах.