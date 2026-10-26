Долг ЕС достигнет 1 трлн евро и превысит 500% бюджета блока в 2027 году

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долг бюджета Европейского союза в 2027 году достигнет 1 трлн евро и превысит 500% бюджета сообщества. Об этом заявил глава Европейской счетной палаты Тони Мерфи, сообщает ТАСС.



"К концу 2027 года мы ожидаем долг в 1 трлн евро. Это серьезная сумма", - заявил глава Европейской счетной палаты Тони Мерфи, указав, что финансовое давление на бюджет ЕС "нарастает как в скороварке". При этом речь идет о задолженности Евросоюза как организации, а не о суммарных долгах стран ЕС.



На выплаты по долгу Еврокомиссия намерена выделить 8% следующего семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы.-0-