18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Disney объявила о намерении сократить расходы на $3 млрд к 2029 финансовому году, прибегнув, в частности, к сокращению рабочих мест. Об этом сообщает издание The Financial Times.



Сокращения, как пояснили в компании, помогут Disney профинансировать запланированные расходы на контент в размере $26 млрд на 2027 финансовый год. Меры включают увольнение персонала, снижение административных и других общих затрат.



За последние годы Disney сократила расходы на миллиарды долларов и ликвидировала тысячи должностей во всех подразделениях компании.



Другие развлекательные компании, в том числе Netflix, Sony Pictures, Paramount и Warner Bros., также сокращают рабочие места на фоне падения доходов от традиционного телевидения. Им приходится конкурировать за внимание зрителей с социальными сетями и стриминговыми сервисами. Так, в октябре 2026 года компания Netflix сократила около 1 тыс. рабочих мест, уволив в том числе топ-менеджеров, руководивших кино- и телеподразделениями.-0-