20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор по кибербезопасности Белого дома Шон Кернкросс уходит в отставку после многочисленных сбоев в работе технологической инфраструктуры, потрясших компании и правительственные учреждения в США за последнюю неделю. Об этом говорится в материале NBC News со ссылкой на представителя Белого дома.



Недавние серьезные сбои затронули авиасообщение, банки, сервисы Microsoft и сеть Агентства национальной безопасности США. Представители администрации, а также члены Конгресса от Демократической партии заявили, что сбои, по всей видимости, не являются результатом кибератак, но некоторые предполагают, что свою роль мог сыграть искусственный интеллект.



Кернкросс занимал пост национального директора по кибербезопасности Белого дома с августа 2025 года. Это ведомство курирует всю государственную политику и стратегию в области кибербезопасности. Кернкросс принимал непосредственное участие в обсуждениях государственной политики в области искусственного интеллекта (ИИ), в том числе после того, как министр торговли США Говард Лютник летом поручил компании Anthropic отключить две свои самые мощные системы ИИ из-за опасений по поводу национальной безопасности.



Как сообщил источник, близкий к Белому дому, Кернкросса заменит представительница Пентагона Кирстен Дэвис. Комментируя свое назначение, она сказала, что "страна находится на перекрестке аналоговых, цифровых и квантовых технологий", а также указала, что доминировать в киберпространстве будет возможно, только если США "модернизирует и повысит устойчивость основ, на которых держится страна, а также подготовит киберспециалистов для будущего".



Между тем Агентство национальной безопасности Штатов уже несколько дней не может восстановить работу внутренней сети. Некоторым сотрудникам было приказано работать из дома. Сеть впервые вышла из строя 17 ноября из-за технической неполадки, возникшей во время проведения ремонтных работ. Это совпало с масштабными техническими сбоями в работе авиационных, банковских и почтовых сервисов.



Ранее президент Дональд Трамп назначил Стивена Миллера главой аппарата Белого дома, сменив на этом посту Сюзи Уайлз. Назначение произошло вскоре после промежуточных выборов в Конгресс США.-0-