24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли при пожаре в автобусе неподалеку от индийской столицы Дели. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Возгорание произошло поздно вечером 23 сентября. В автобусе, следовавшем из Дели в округ Махоба штата Уттар-Прадеш, находились более 35 пассажиров.
Отмечается, что после начала пожара некоторые пассажиры выпрыгивали из движущегося автобуса, пытаясь спастись. В результате погибли восемь мужчин и одна женщина.
Причина возгорания пока неизвестна.-0-
В мире
24 сентября 2026, 09:46
Девять человек погибли при пожаре в автобусе неподалеку от столицы Индии
Скриншот видео Синьхуа
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