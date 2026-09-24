Девять человек погибли при пожаре в автобусе неподалеку от столицы Индии 

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли при пожаре в автобусе неподалеку от индийской столицы Дели. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.



Возгорание произошло поздно вечером 23 сентября. В автобусе, следовавшем из Дели в округ Махоба штата Уттар-Прадеш, находились более 35 пассажиров.



Отмечается, что после начала пожара некоторые пассажиры выпрыгивали из движущегося автобуса, пытаясь спастись. В результате погибли восемь мужчин и одна женщина.



Причина возгорания пока неизвестна.-0-