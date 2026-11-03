3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки людей собрались у здания Конституционного трибунала Польши, где проходит общее собрание судей, сообщает радио RMF24.



Собравшиеся протестуют против действий судей, избранных Сеймом. На месте также присутствуют сотрудники полиции.



В это время в здании проходило общее собрание судей Конституционного трибунала, на котором присутствовали восемь судей. После обсуждения правовых положений голосованием было признано, что кворум составляют восемь судей. Также принята резолюция по проекту бюджета Конституционного трибунала на 2027 год и отобраны дисциплинарные трибуналы, которые будут рассматривать дела судей Богдана Свенчковского и Бартоломея Соханьского.



Политический кризис в Польше возник после решения Дональда Туска назначить судьей Конституционного трибунала бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и.о. председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания трибунала и пытались прорваться через ограждение, полиция задержала троих человек. Ряд оппозиционных политиков назвали происходящее попыткой государственного переворота.-0-