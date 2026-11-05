Десятки китов-гринд выбросились на берег в Новой Зеландии

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки китов-гринд выбросились на побережье новозеландского острова Северный. Большинство животных погибли, спасатели пытаются вернуть выживших в море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Департамент охраны природы страны.



По данным ведомства, не менее 20 китов обнаружили на побережье Нгави. Большинство из них погибли от полученных травм. На данный момент удалось спасти двоих. Четверо особей еще живы, но находятся в тяжелом состоянии. Спасатели вместе с племенем маори и волонтерами планируют вывести их в океан во время прилива.



Причины массового выбрасывания китов на берег остаются неизвестными.



Киты-гринды - морские млекопитающие из семейства дельфиновых. Они обитают в глубоких водах и известны склонностью сбиваться в большие группы.-0-