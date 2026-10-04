4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в кемпинге в городе Пескьера-дель-Гарда в итальянской провинции Верона, сообщается о десятках пострадавших. Об этом со ссылкой на газету Repubblica пишет РИА Новости.
Пожар начался утром в воскресенье. Огонь охватил около 20 мобильных домиков.
По предварительным данным, один человек был госпитализирован по красному коду в тяжелом состоянии, еще семь человек - по желтому, 16 - по зеленому с травмами легкой степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу Пескьеры-дель-Гарда. В готовность приведены и другие медучреждения района.
Спасателям при эвакуации пришлось учитывать наличие на территории кемпинга баллонов со сжиженным газом и автомобилей. Во время пожара был слышен взрыв.
Причина возгорания не установлена. Ситуация находится под контролем, спасательная операция продолжается.-0-
В мире
04 октября 2026, 14:16
Десятки человек пострадали при пожаре в кемпинге на озере Гарда в Италии
Фото Национального корпуса пожарных Италии
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
МВД за сутки заблокировало возможность платежей по трем иностранным реквизитам, используемым мошенниками
"Моя главная задача - влюбить ребят в профессию". Как педагог минского колледжа зажигает звезды кулинарного искусства
Арт-объект во Дворце Независимости дополнили недостающим фрагментом. Вклад внесли представительницы Могилевщины
Карьера и молодежные инициативы. Как молодому руководителю удается совмещать работу и общественную деятельность
Добро пожаловать в Бхарат - страну, сочетающую многовековые традиции и бурное экономическое развитие
С нами интереснее