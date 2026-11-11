Деревня в Эстонии на границе с РФ оказалась изолирована противотанковыми рвами





Рвы на земельных участках вдоль границы с Россией были выкопаны в ходе создания Балтийской линии обороны. "В деревне Вински семь хозяйств, и теперь их жителям приходится привыкать к новым условиям жизни, поскольку деревню окружили оборонительным валом и противотанковыми рвами", - отмечается в публикации.





Местные жители опасаются, что вода из оборонительных сооружений может затопить близлежащий лес. Кроме того, для въезда и выезда из населенного пункта останется только одна автомобильная дорога. Они также обеспокоены из-за большой глубины рвов, куда могут случайно упасть живущие в деревне дети.





Балтийская линия обороны - совместная оборонительная инициатива Эстонии, Латвии и Литвы, запущенная в январе 2024 года для укрепления восточных границ с Россией и Беларусью. Она подразумевает выкапывание глубоких противотанковых рвов, установку бетонных заграждений ("зубы дракона"), противотанковых ежей и проволоки. Основные работы планируют завершить к концу 2027 года.-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деревня Вински в Эстонии оказалась практически изолированной, с одной стороны - противотанковыми рвами, с другой - границей между Эстонией и Россией. Об этом пишут местные СМИ.