Депутаты Бундестага и члены правительства ФРГ подверглись хакерской атаке

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Бундестага и члены правительства ФРГ стали жертвами хакерской атаки, злоумышленники могли взломать несколько принадлежащих им мобильных телефонов. Соответствующую информацию подтвердил министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер в эфире телеканала ARD, сообщает ТАСС.



Как отметил политик, компания Apple известила, "что определенные аппараты, возможно, скомпрометированы посредством так называемого шпионского ПО Spyware". Детали Вильдбергер не привел.



В свою очередь ARD со ссылкой на Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI) сообщил, что с 29 октября от Apple на несколько айфонов пришли уведомления об угрозе. Концерн предупредил о том, что была осуществлена атака посредством шпионского ПО Mercenary Spyware. BSI письменно проинформировало о ней всех политиков, чьи аппараты могли быть скомпрометированы.



Кто стоит за атакой и сколько депутатов и министров стали жертвами действий злоумышленников, пока неизвестно.



Spyware - шпионское ПО, которое скрытно собирает данные об устройстве и действиях пользователя и передает информацию третьей стороне.-0-