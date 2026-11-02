2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Бундестага и члены правительства ФРГ стали жертвами хакерской атаки, злоумышленники могли взломать несколько принадлежащих им мобильных телефонов. Соответствующую информацию подтвердил министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер в эфире телеканала ARD, сообщает ТАСС.
Как отметил политик, компания Apple известила, "что определенные аппараты, возможно, скомпрометированы посредством так называемого шпионского ПО Spyware". Детали Вильдбергер не привел.
В свою очередь ARD со ссылкой на Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI) сообщил, что с 29 октября от Apple на несколько айфонов пришли уведомления об угрозе. Концерн предупредил о том, что была осуществлена атака посредством шпионского ПО Mercenary Spyware. BSI письменно проинформировало о ней всех политиков, чьи аппараты могли быть скомпрометированы.
Кто стоит за атакой и сколько депутатов и министров стали жертвами действий злоумышленников, пока неизвестно.
Spyware - шпионское ПО, которое скрытно собирает данные об устройстве и действиях пользователя и передает информацию третьей стороне.-0-
В мире
02 ноября 2026, 00:09
Депутаты Бундестага и члены правительства ФРГ подверглись хакерской атаке
Фото Pexels
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