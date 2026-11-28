Европейский союз не смог договориться о семилетнем бюджете почти на 1,6 трлн евро и одновременно отложил решение о дополнительном финансировании Украины на 45 млрд евро. Специальный саммит в Брюсселе 26-27 ноября показал, насколько по-разному страны ЕС представляют будущее объединения: одни требуют сократить общие расходы и направить больше средств на оборону, безопасность и конкурентоспособность, другие не готовы жертвовать поддержкой сельского хозяйства и менее развитых регионов.





Кошелек ЕС: сколько денег нужно Европе





Нынешний семилетний бюджет Евросоюза составляет около 1,2 трлн евро в ценах 2025 года. Еврокомиссия предлагала увеличить его до 1,763 трлн евро, однако председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил сократить эту сумму до 1,582 трлн евро, что на 10,2% меньше первоначального проекта, но примерно на треть больше действующего бюджета.





Правда, сравнивать эти суммы напрямую не совсем правильно, поскольку из нового бюджета около 150 млрд евро придется направить на погашение долга, который ЕС накопил, создавая фонд восстановления экономики после пандемии коронавируса. Кроме того, за последние годы инфляция заметно снизила покупательную способность нынешнего бюджета. Поэтому разница между 1,2 и 1,582 трлн евро еще не означает, что страны ЕС настолько же увеличат свои расходы на общий бюджет.

Но, как бы там ни было, сблизить позиции во время саммита так и не удалось. "Мы не смогли договориться об общем объеме бюджета", - заявил по итогам переговоров председатель Евросовета. Но, как бы там ни было, сблизить позиции во время саммита так и не удалось. "Мы не смогли договориться об общем объеме бюджета", - заявил по итогам переговоров председатель Евросовета.





По словам Антониу Кошты, часть государств потребовала дополнительных сокращений предложенного бюджета, большинство выступило против дальнейшего урезания, а некоторые участники даже предложили восстановить часть ранее сокращенных расходов.





Планируется, что лидеры вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 17-18 декабря. При этом Антониу Кошта рассчитывает добиться политического соглашения до конца года, чтобы успеть подготовить законодательную базу для начала нового бюджетного периода.





Оборона и конкурентоспособность против традиционных приоритетов





Обсуждаемый проект семилетнего бюджета ЕС предусматривает перераспределение средств между привычными направлениями европейской политики и новыми стратегическими задачами. Например, доля расходов на общую сельскохозяйственную политику, рыболовство и развитие регионов должна составить 42,4% бюджета против 59,1% в нынешнем финансовом периоде. Доля направления "конкурентоспособность, безопасность и оборона", напротив, увеличивается с 17,7 до 27,7%.





В своем предложении Антониу Кошта обратил отдельное внимание на то, что финансирование программы Horizon Europe, главного инструмента ЕС по поддержке научных исследований и инноваций, увеличится на 57% относительно текущего периода. Erasmus, программа образовательной мобильности, по его словам, получит на 25% больше. Однако по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии финансирование этих программ все же уменьшается.

Европарламент занимает более затратную позицию. Депутаты настаивают на защите финансирования сельского хозяйства, регионов и Европейского социального фонда, а также предлагают увеличить финансирование Европейского фонда конкурентоспособности. Европарламент занимает более затратную позицию. Депутаты настаивают на защите финансирования сельского хозяйства, регионов и Европейского социального фонда, а также предлагают увеличить финансирование Европейского фонда конкурентоспособности.





Украина: 45 млрд евро в 2027 году и до 100 млрд евро после 2028-го





Одним из наиболее острых вопросов саммита стало финансирование Украины. В 2025 году ЕС согласовал кредит Украине в 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Он финансируется за счет заимствований Евросоюза на рынках капитала и обеспечен бюджетом ЕС. По данным на конец ноября, Украине была перечислена третья часть этого кредита.





Но недавно Еврокомиссия предложила предоставить Украине еще до 45 млрд евро в 2027 году, то есть сверх уже согласованного финансирования. До 25 млрд евро из этой суммы предназначены на военные нужды, оставшаяся часть - на бюджетную поддержку. Средства планируется привлечь путем выпуска облигаций ЕС, новый кредит также будет обеспечен бюджетом Евросоюза.





Отдельно в проекте бюджета ЕС на 2028-2034 годы предусмотрен резерв для Украины - до 100 млрд евро в текущих ценах.





По итогам обсуждений в Брюсселе Антониу Кошта сообщил, что предложение поддержали 24 государства. Например, Болгария согласилась участвовать только в финансировании невоенной составляющей.





"У нас в Украине огромная историческая диаспора - 300 тыс. болгар. Мы хотим сосредоточить нашу поддержку в районах проживания болгарского населения в Украине. Поэтому мы будем участвовать, но, повторяю, никаких денег от Болгарии на оружие, никаких денег на войну в Украине", - заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

"Классический случай шантажа" и отсутствие стратегии





Спор о финансировании Украины обострился еще до начала саммита - после письма канцлера Германии Фридриха Мерца председателю Европейского совета. Немецкий политик потребовал добиться от всех государств ЕС обязательства участвовать в закрытии финансового дефицита Украины, иначе, по его словам, Германия не поддержит проект нового семилетнего бюджета.





Фридрих Мерц назвал это коллективное обязательство необходимой предпосылкой для решения вопроса и обсуждения любых других тем, особенно имеющих финансовые последствия. Канцлер Германии также выступил за долгосрочную и устойчивую систему финансирования Украины начиная с 2028 года, включая покрытие уже возникших процентных обязательств.





В европейской прессе эту позицию назвали ультиматумом. Сам Мерц обосновывал ее принципом общей европейской безопасности и необходимостью справедливого распределения финансовой нагрузки. Германия также добивается изменения порядка принятия решений по украинскому финансированию: Берлин выступает за переход от единогласия к квалифицированному большинству, чтобы отдельное государство не могло заблокировать общий механизм. Как это будет выглядеть на деле, непонятно. То есть если какое-то государство, отстаивая свои национальные интересы, выступает против чего-то, то оно попадает в список "неквалифицированного меньшинства"?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал позицию Мерца "классическим случаем шантажа" и напомнил, что у его страны есть такое же право вето, как у Германии. Он подчеркнул, что не поддержит очередной "подарок Украине", назвав кредит на 90 млрд евро фактически безвозвратным. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал позицию Мерца "классическим случаем шантажа" и напомнил, что у его страны есть такое же право вето, как у Германии. Он подчеркнул, что не поддержит очередной "подарок Украине", назвав кредит на 90 млрд евро фактически безвозвратным.





"Если кто-то хочет предоставить эти деньги, он может это сделать. Я не могу запретить Германии, если у нее много денег, или Франции финансировать Украину", - добавил Роберт Фицо.





Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также выступил против того, чтобы финансирование Украины становилось обязательным условием принятия бюджета ЕС. Он призвал не смешивать вопросы поддержки Киева и долгосрочного финансирования самого Евросоюза.





Необычный для европейских политиков подход продемонстрировал и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он поставил под сомнение не только новый кредит, но и саму логику долгосрочного финансирования Украины.





"С начала конфликта Украина прямо или косвенно получила 520 млрд евро. А господин Зеленский получил 90 млрд евро - якобы на 2026-2027 годы. Теперь ему снова нужны 70 млрд евро. Так вот, я хочу спросить, а цель-то какова? Мы будем каждый год платить Украине 135 млрд евро? И до каких пор? 10, 20, 30 лет? Какая вообще стратегия?" - задался он вопросом перед началом саммита.





Андрей Бабиш также потребовал объяснить, кто будет представлять Европу на будущих мирных переговорах и почему Евросоюз до сих пор не добился места за столом переговоров. "Бюджет предусматривает разделы, касающиеся европейской безопасности. Финансированию Украины там не место. Нам нужен мир в Украине, и мы наконец должны начать что-то делать, а не просто говорить об этом", - подчеркнул чешский премьер.





При этом его позиция не сводится к полному отказу от помощи Украине. Бабиш выступил за послевоенное восстановление страны по модели плана Маршалла, предполагающей участие европейских компаний в восстановлении инфраструктуры и экономики. "Мы должны закончить эту войну, а затем, конечно, помочь Украине и разработать план Маршалла, в рамках которого все европейские и чешские компании смогут инвестировать и восстанавливать страну", - пояснил он.





Jingle Bells за счет европейцев





Накануне саммита спор о финансировании Украины возник и в Европарламенте. Депутат от итальянской партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи начал выступление в Страсбурге с исполнения рождественской песни Jingle Bells.

"Это Рождество", - обратился он к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявив, что та готовит для Украины подарок на 45 млрд евро за счет налогоплательщиков. "Это Рождество", - обратился он к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявив, что та готовит для Украины подарок на 45 млрд евро за счет налогоплательщиков.





Затем депутат напомнил о кредите в 90 млрд евро и раскритиковал выпуск европейских облигаций, подчеркнув, что счет в конечном итоге придется оплачивать итальянским и другим европейским гражданам. Ванначчи также отметил, что Украина переносит конфликт в Средиземноморье и включает критически настроенных европейских политиков в списки преследования (речь о попадании итальянских политиков в базу "Миротворец").





Кто защищает фермеров, а кто требует экономии





Споры о новом бюджете поделили страны ЕС на два лагеря. С одной стороны - "экономная семерка". Это государства-доноры, которые перечисляют в общую казну больше, чем получают обратно: Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Финляндия, Австрия и Бельгия. Они выступают за уменьшение общего объема расходов и изменение приоритетов в пользу обороны, технологий и конкурентоспособности. Так, премьер Нидерландов Роб Йеттен назвал предложение председателя Европейского совета "неприемлемым для нидерландских налогоплательщиков" и потребовал дальнейшего сокращения его объема.





С другой стороны - группа из 17 государств, известная как "друзья сплочения". Она против сокращения традиционных направлений: прежде всего сельскохозяйственной политики и фондов, направленных на выравнивание экономического развития регионов.





Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не поддержит вариант бюджета, который приведет к росту цен на энергоносители, серьезным социальным издержкам или ослаблению оборонных возможностей стран восточного фланга ЕС.

Премьер-министр Чехии настаивает на увеличении средств, непосредственно распределяемых между государствами, и защите региональной политики. "Спустя 37 лет после революции у нас, к сожалению, до сих пор нет автомагистрали до Австрии, а нам нужно строить больницы", - заявил он. Премьер-министр Чехии настаивает на увеличении средств, непосредственно распределяемых между государствами, и защите региональной политики. "Спустя 37 лет после революции у нас, к сожалению, до сих пор нет автомагистрали до Австрии, а нам нужно строить больницы", - заявил он.





Франция занимает особую позицию: Париж не относится однозначно ни к лагерю сторонников сокращений, ни к группе "друзей сплочения", но твердо выступает за сохранение сельскохозяйственных субсидий. Эммануэль Макрон заявил, что Франция не согласится на дальнейшее сокращение бюджета и что ни один евро общей сельскохозяйственной политики не должен быть изъят из финансирования французских фермеров.





Когда финансы поют романсы





Когда речь заходит о новом бюджете, логично всплывает вопрос о финансовом состоянии самих стран Евросоюза. В ноябре еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис, представляя осенний экономический прогноз Еврокомиссии, заявил, что Европа подошла к критическому моменту в вопросе бюджетной политики. По его словам, в 2026 году у 12 государств дефицит бюджета превышает 3% ВВП, а к 2028 году их число может увеличиться до 16.





Еврокомиссия прогнозирует, что совокупный дефицит государственного бюджета ЕС вырастет с 3,1% ВВП в 2025 году до 3,6% в 2026-м и 3,7% в 2027-м. Государственный долг Евросоюза, согласно прогнозу, увеличится с 82,6% ВВП в 2025 году до 83,9% в 2026-м и 84,7% в 2027-м. Более половины государств ЕС будут иметь долг выше установленного ориентира в 60% ВВП, а в четырех странах - Италии, Греции, Франции и Бельгии - показатель превысит 100% ВВП в 2026 и 2027 годах.





Впрочем, пока политики спорят о миллиардах, у обычных европейцев, похоже, накапливается все больше вопросов к власти. И напряженная обстановка на улицах европейских столиц - красноречивое тому подтверждение. В тонкости бюджетных вопросов жители ЕС вряд ли будут вникать: они своими глазами видят, меняется ли их жизнь к лучшему.-0-