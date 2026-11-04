Демократы взяли Конгресс? Главное о выборах в США к этому часу 

В США 3 ноября состоялись промежуточные выборы в Конгресс, которые определят, кто в ближайшие два года будет контролировать законодательный орган. Подсчет бюллетеней еще продолжается, однако ряд американских СМИ уже заявили о победе демократов. При этом сразу в двух палатах Конгресса - в Сенате и Палате представителей.



О том, что республиканцы подходят к промежуточным выборам далеко не в лучшей форме, уже не раз отмечалось и в СМИ, и в экспертной среде. Социологические опросы показывают, что американские избиратели недовольны состоянием экономики страны, жестким иммиграционным контролем, а также втягиванием США в войну в Иране.



Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что итоги выборов не повлияют на его позиции, а с демократами он сумеет договориться при любом раскладе.



О том, кого и как выбирали в эти дни американские граждане, о настроениях в обществе и влиянии выборов на внешнюю политику США - читайте в обзоре БЕЛТА.



Как проходили выборы в Конгресс



Конгресс США состоит из Палаты представителей (нижняя палата) и Сената (верхняя). В первую входят 435 человек, во вторую - 100. Чтобы получить большинство в Палате представителей, республиканцам или демократам необходимо 218 мест. Для большинства в Сенате - 51 место.



Система выборов в США на первый взгляд выглядит несколько запутанно. Так, 3 ноября американцы могли проголосовать по кандидатурам всех членов Палаты представителей. В то же время выборы затронули лишь 35 членов Сената - так определено в законодательстве с целью обеспечить стабильность и преемственность в деятельности верхней палаты.



Наряду с выборами в Конгресс также состоялись выборы губернаторов в 36 из 50 штатах и представителей местных администраций. В отдельных штатах прошли референдумы по широкому кругу вопросов.



На 3 ноября пришелся основной день голосования. Однако миллионы американцев использовали возможность проголосовать досрочно, в том числе по почте. В целом почтовое голосование довольно популярно в США, хотя и вызывает вопросы относительно его прозрачности. В частности, против такого способа голосования выступает Трамп и многие его сторонники. Ранее президент США заявлял, что на президентских выборах 2020 года у него украли победу благодаря вбросам почтовых бюллетеней. Тем не менее, несмотря на дебаты в обществе, голосование по почте по-прежнему в ходу.



По информации американских СМИ, на нынешних выборах досрочно проголосовали более 50 млн граждан США. К слову, в их числе президент США и его супруга Мелания Трамп.



В большинстве штатов подведение результатов ожидается в течение суток после завершения голосования. В некоторых случаях подсчет голосов может затянуться на несколько дней. Если же произойдут внештатные ситуации и потребуются судебные разбирательства, на оглашение результатов голосования могут понадобиться недели.



Как распределились голоса



О результатах выборов уже сообщают ведущие американские СМИ. По данным Associated Press, демократы одержали победу на выборах в Сенат и Палату представителей США, получив полный контроль над Конгрессом.



"Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, нанеся решительный удар по республиканскому правлению в Вашингтоне и положив начало новой эре сопротивления Конгресса президенту Дональду Трампу", - сообщает Associated Press.



О победе демократов в обеих палатах сообщает и CNN. "Демократы получат контроль над Сенатом и Палатой представителей, сломив монополию республиканцев в Вашингтоне. Ожидается, что лидер демократов Хаким Джеффрис станет следующим спикером Палаты представителей и первым чернокожим мужчиной на этой должности", - отмечает телеканал.



Журналисты CNN обращают внимание, что в этот раз демократы одержали победу даже в тех штатах, где избиратели традиционно голосуют за республиканцев. В частности, они выиграли место в Сенате от Южной Каролины, где Трамп одержал победу с преимуществом в 18 пунктов в 2024 году, и еще одно место в Техасе, который не голосовал за кандидата от демократов на уровне штата с 1994 года. Кроме этого, демократы добились успеха в Канзасе, где сенатор-демократ не избирался с 1932 года.



О том, что в руках демократов окажутся обе палаты Конгресса, сообщает и телеканал Fox News, который поддерживает республиканцев.



"Демократы получат контроль над Палатой представителей, отвоевав несколько мест, ранее занимаемых республиканцами, что станет серьезным ударом для Республиканской партии на промежуточных выборах. Ожидается, что контроль над Сенатом также перейдет к демократам после крупных побед, включая победу Троя Джексона над многолетним сенатором-республиканкой Сьюзан Коллинз в штате Мэн", - сообщает телеканал.



"Историческое поражение Республиканской партии произошло после того, как рейтинг одобрения президента Дональда Трампа упал до исторически низкого уровня, что стало следствием войны в Иране, высоких цен на бензин, скандалов и рейдов против иммигрантов", - добавляет телеканал.



Что показали экзитполы



После голосования американские телеканалы CNN и NBC по традиции обнародовали данные своих экзитполов, в ходе которых избирателям предлагалось оценить положение дел в США. Получилась довольно интересная картина.



По сути, сегодня настроения среди избирателей идентичны тем, что наблюдались во время президентских выборов в США в 2024 году. Разница лишь в том, что два года назад три четверти американцев были недовольны ситуацией в стране, возлагая ответственность на администрацию Джо Байдена. А сегодня, по данным CNN, почти три четверти избирателей заявляют, что не одобряют работу администрации Трампа.



"Примерно 6 из 10 избирателей по всей стране не одобряют работу Трампа на посту президента, при этом около половины заявляют о своем категорическом недовольстве. Примерно пятая часть избирателей, поддержавших Трампа в 2024 году, теперь не одобряет его деятельность", - сообщает CNN.



Главная причина недовольства - и тогда, и сейчас - состояние экономики. Избиратели указывают на рост инфляции и, как следствие, стоимости жизни. Но не только экономика и финансы волнуют граждан.



"Недовольство избирателей первыми двумя годами правления Трампа выходит за рамки экономического недовольства: большинство считает, что его администрация зашла слишком далеко в вопросах иммиграционного контроля и что США приняли неверное решение, предприняв военные действия против Ирана, - сообщает CNN. - Избиратели также выражают пессимизм в отношении США в целом: большинство ожидает, что жизнь следующего поколения будет хуже, чем сегодня, и лишь около трети считают, что экономическая система справедлива для большинства американцев".



Согласно результатам экзитпола телеканала NBC News, деятельность нынешнего Конгресса США одобряют лишь 24% американских избирателей, 76% не одобряют. То есть опять же соотношение 1 к 3.



Американцы также недовольны работой Верховного суда и Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Их деятельность негативно оценили 58% и 59% респондентов соответственно, сообщает NBC News.



Что говорят в лагере Трампа



Президент США заявил, что ожидал большего от Республиканской партии и несколько удивлен результатами голосования. "Я немного удивлен. Я думал, что они выступят лучше", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.



Говоря о причинах неудачи республиканцев, президент США упомянул конфликт с Ираном. При этом Трамп полагает, что американцы одобряют действия США в отношении Ирана, а главная проблема в росте цен на бензин.



"Я не думаю, что дело в войне. Думаю, дело в ценах на бензин. Люди согласны с тем, что я делаю в отношении Ирана, но, вероятно, они не были готовы к краткосрочным последствиям в виде необходимости платить больше за бензин. И я это понимаю", - сказал Трамп.



При этом американский лидер поздравил демократов с успехом на выборах. "Поздравления демократам! Они хорошо поработали. Они к этому шли 11 лет и наконец добились этого", - отметил Трамп, выразив готовность сотрудничать с демократами. "Мы будем работать с демократами, чтобы в стране все шло хорошо. Это очень важно, - отметил Трамп. - Они уже позвонили, они хотят работать со мной. У меня есть право вето в отношении всего".



О праве вето Трамп заявлял и ранее. В частности, он выражал уверенность, что данное право позволит сделать демократов более сговорчивыми. "Исторически повелось так, что в течение пары месяцев приходится применять право вето, а затем они приходят и говорят: нам надо заключить сделку", - заявил президент США.



Американский лидер также сообщил, что не планирует производить кадровые перестановки из-за поражения республиканцев на выборах.



Тем временем спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон уже пообещал от имени Республиканской партии взять реванш на следующих выборах через два года. "Республиканцев не остановит результат одних выборов. На самом деле мы удвоим усилия, продолжим продвигать нашу повестку здравого смысла и наше видение с тем, чтобы сделать Америку вновь великой. И в 2028 году мы вернем себе Палату представителей и закончим работу", - заявил Джонсон.



В преддверии выборов глава американского Госдепа Марко Рубио заявил, что итоги голосования не окажут значительного влияния на внешнюю политику США.



"Конгресс играет определенную роль во внешней политике, я сам занимался этим долгое время, будучи сенатором, так что понимаю, что может и не может делать Конгресс в отношении внешней политики, - заявил дипломат. - В конечном итоге внешнеполитические решения принимаются исполнительной властью".



Тем не менее внешнеполитические решения во многом определяются внутренней повесткой, которая очевидно не в пользу республиканцев. Нынешние выборы в Конгресс - это фактически начало масштабной президентской гонки. И если республиканцы хотят избежать очередного "исторического поражения", то им придется серьезно менять внутреннюю повестку, в том числе корректируя внешнеполитические решения.



Вита ХАНАТАЕВА,

БЕЛТА.-0-