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Демократы вырвались вперед в обеих палатах Конгресса США, подсчет голосов продолжается

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
04 ноября 2026, 10:16

Демократы вырвались вперед в обеих палатах Конгресса США, подсчет голосов продолжается

Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно предварительным результатам промежуточных выборов в США, Демократическая партия опережает республиканцев в борьбе за места в обеих палатах Конгресса. Об этом пишут ведущие американские СМИ.

Демократическая партия по итогам промежуточных выборов вернула себе контроль над Сенатом США. По последним подсчетам агентства Bloomberg, демократы займут в Сенате как минимум 51 место из 100.

В Палате представителей они также вырвались вперед. По последним данным телеканала CNN, Демократическая партия получила 197 мест в Палате представителей, в то время как Республиканская - 114. Для контроля над палатой необходимо получить 218 мест. Подсчет голосов еще продолжается. 

Выборы уже запомнились рядом громких побед и неожиданных поражений. Так, демократы впервые с 1932 года отобрали у республиканцев место в Сенате от Канзаса. Губернатором консервативного Техаса впервые более чем за 30 лет станет демократ. В Калифорнии впервые за более чем 150 лет губернатором будет политик латиноамериканского происхождения.

Президент США Дональд Трамп, комментируя результаты, заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс и сотрудничать с демократами.

На промежуточных выборах в Конгресс США американцы избирают 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также проходят выборы губернаторов.-0-
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