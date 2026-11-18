18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократы в Палате представителей Конгресса США поддержали выдвижение Хакима Джеффриса кандидатом на пост спикера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washigton Post (WP).



По информации издания, на закрытой встрече демократов за выдвижение Джеффриса проголосовал 251 законодатель, против - 11.



Джеффрис является лидером демократического меньшинства в нижней палате американского законодательного органа. Палата представителей нового созыва приступит к работе 3 января 2027 года. Согласно итогам прошедших в Соединенных Штатах промежуточных выборов, ее и Сенат будут контролировать демократы. На данный момент в обеих палатах большинство у республиканцев.



Пост спикера Палаты представителей - третий по значимости в государственной иерархии США. Джеффрис имеет все шансы стать первым афроамериканцем на этой должности.



Ожидается, что голосование в Палате представителей по кандидатуре спикера пройдет в начале января. В нем примут участие и демократы, и республиканцы. Джеффрису для избрания нужно будет получить минимум 218 голосов.-0-