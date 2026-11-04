Демократы могут получить более половины мест в Сенате США по итогам промежуточных выборов - СМИ

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократы получат как минимум 51 место в Сенате Конгресса США по итогам промежуточных выборов, что даст им контроль над верхней палатой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на американские СМИ.



Как отмечают СМИ, кандидаты от демократов в верхнюю палату гарантировали победы в штатах Вирджиния, Род-Айленд, Нью-Мексико, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Иллинойс, Канзас, Джорджия, Делавэр, Техас, Колорадо, Орегон, Южная Каролина и других. Кандидаты от республиканцев гарантировали себе победы на выборах в Сенат в штатах Флорида, Вайоминг и Западная Вирджиния, Арканзас и некоторых других.



В текущем созыве из 100 мест в Сенате республиканцы контролируют 53, а демократы совместно с поддерживающими их независимыми кандидатами - 47. Согласно прогнозам ведущих СМИ, демократы также получат контроль над Палатой представителей.



Президент США Дональд Трамп заявил, что готов взаимодействовать с демократами.



В США проходят промежуточные выборы. Американцы переизберут всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов из 100. Кроме того, проходят выборы губернаторов в 36 штатах.-0-