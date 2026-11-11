Делегация РФ в Абу-Даби постоянно информирует Путина о процессе переговоров - Песков





По его словам, нужно дождаться завершения второго дня переговоров , тогда российская делегация расскажет об их итогах.





Песков также отметил, что у делегации России в Абу-Даби не было контактов с представителями Европы.





11 ноября в столице ОАЭ проходит второй день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины. Консультации между тремя сторонами возобновились 10 ноября после почти девятимесячного перерыва. Переговоры проходят в закрытом режиме. В первый день они длились 4,5 часа. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что первый день переговоров был продуктивным, но еще многое предстоит сделать.-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская делегация в постоянном режиме докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ходе трехсторонних переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.