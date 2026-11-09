Делегация РФ прибыла в Абу-Даби на трехсторонние переговоры по Украине

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская делегация прибыла в Абу-Даби, где пройдут трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной, передает ТАСС.





Переговоры между РФ, США и Украиной по украинскому урегулированию запланированы на 10-11 ноября. Они пройдут в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры будут посвящены гарантиям безопасности. Он также отмечал невозможность участия в них представителей Европы, так как изначально был согласован трехсторонний формат.-0-