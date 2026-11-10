Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

Первый день трехсторонних переговоров прошел в закрытом формате. В среду переговорный процесс продолжится.





Глава МИД России Сергей Лавров накануне сообщил, что вопросы безопасности России, Украины и региона в целом станут первым и ключевым пунктом повестки трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Зять президента США Джаред Кушнер отметил, что американская сторона намерена обсудить меры, направленные на снижение риска эскалации в Европе. По его мнению, на данном этапе важно побудить все стороны начать серьезно думать о том, что будет после окончания боевых действий в Украине.





Российскую делегацию на нынешних переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации - руководитель Службы внешней разведки республики Рустем Умеров.





Соединенные Штаты на встрече представляют спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые в последние недели провели ряд отдельных переговоров с Москвой, Киевом, а также европейскими союзниками.-0-