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Делегации Китая и США начали торговые переговоры в Нью-Йорке

Опубликовано:

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В мире
20 сентября 2026, 18:32

Делегации Китая и США начали торговые переговоры в Нью-Йорке

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа
Фото Синьхуа
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегации Китая и США начали торговые переговоры в Нью-Йорке. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Консультации начались в первой половине дня 20 сентября по местному времени.

Как сообщает агентство Bloomberg, переговоры проходят в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Американскую делегацию возглавляет министр финансов США Скотт Бессент, китайскую - вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.

Стороны намерены обсудить вопросы торговли и инвестиций, искусственного интеллекта, а также ситуацию вокруг Ирана. Одной из основных тем станет действующее торговое перемирие между Вашингтоном и Пекином, предусматривающее снижение тарифов и экспортных ограничений. Его срок действия истекает в ноябре.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 24 сентября в Белом доме. Как сообщает Bloomberg, это будет первый государственный визит китайского лидера в Вашингтон за более чем десять лет.-0-
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