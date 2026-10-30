30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Железнодорожные катастрофы около населенных пунктов Адамус и Урда в Испании, произошедшие в 2026 году с интервалом в 10 месяцев на одной и той же высокоскоростной магистрали (маршрут Мадрид - Севилья), служат наглядным свидетельством халатного государственного управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Razon.
Как отмечает газета, в период между катастрофами в Адамусе и Урде действия правительства Испании "отличались сокрытием истинных причин произошедшего, упорным нежеланием приостанавливать эксплуатацию высокоскоростной сети, несмотря на неудовлетворительное состояние путей", а также "откровенным игнорированием предупреждений ведущих отраслевых экспертов" и "масштабной пропагандистской кампанией, призванной замаскировать реальные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются пассажиры".
В материале указывается, что критический износ инфраструктуры накапливался на протяжении восьми лет из-за недостаточного финансирования, урезания расходов на техобслуживание, задержек со внедрением новых систем безопасности (они должны были быть введены в эксплуатацию еще в начале текущего года, но их монтаж продолжается до сих пор).
"Дефицит инвестиций в инфраструктуру, безусловно, является болезненной реальностью на фоне тяжелого налогового бремени граждан, а также неудержимого роста госдолга, который наблюдается в Испании. Мы видим неизбежный финал деятельности безответственного правительства", - говорится в публикации.
Утром 28 октября в районе населенного пункта Урда в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия - Ла-Манча) столкнулись два скоростных пассажирских поезда, которые следовали по маршруту Мадрид - Севилья. В составах находились в общей сложности более 540 пассажиров. Согласно последним данным, погибли 69 человек.-0-
В мире
30 октября 2026, 10:30
Деградация ж/д сети Испании стала следствием халатного госуправления - СМИ
Фото ТАСС
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