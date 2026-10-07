Дефицит врачей, лекарств и финансов. Здравоохранению Латвии не хватает более 500 млн евро



7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийская система здравоохранения остается одной из самых недофинансированных в Евросоюзе, ей не хватает более 500 млн евро в следующем году. Об этом сообщают латвийские СМИ.



К таким выводам пришли Латвийская конфедерация работодателей и Международная ассоциация инновационных фармацевтических компаний, представившие исследование о влиянии состояния здравоохранения на рынок труда и экономику страны.



Латвии необходимо дополнительно выделить 509,3 млн евро на здравоохранение. Именно такой объем финансирования, по мнению представителей бизнеса и медицинской отрасли, позволит начать решать накопившиеся проблемы системы.



Недостаток финансирования напрямую отражается на пациентах. Жители Латвии оплачивают из собственного кармана 30,7% всех расходов на медицинские услуги - более чем вдвое выше среднего показателя по ЕС.



"Это означает, что даже при наличии государственной системы здравоохранения многие пациенты вынуждены самостоятельно покрывать значительную часть стоимости лечения и консультаций специалистов", - отмечается в публикациях СМИ.



Еще одной серьезной проблемой называется нехватка врачей и медицинских сестер, из-за чего увеличиваются очереди на обследования и приемы, а диагностика заболеваний откладывается. В итоге это влияет не только на здоровье людей, но и на продолжительность жизни населения.



Еще один показатель отставания - по доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в Европе в 2020-2023 годах, в Латвии доступны только 16.



К требованиям увеличить финансирование присоединился председатель Латвийского общества больниц Артур Берзиньш. По его словам, расходы, которые не покрывает государство, в итоге все равно несут на себе работодатели, что снижает конкурентоспособность латвийских предприятий как внутри страны, так и на внешних рынках.-0-