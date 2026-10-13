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Дефицит промышленной серы грозит ростом цен на продовольствие во всем мире

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
13 октября 2026, 12:32

Дефицит промышленной серы грозит ростом цен на продовольствие во всем мире

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обострение борьбы между производителями удобрений и горнодобывающими компаниями за дефицитные запасы промышленной серы грозит ростом цен на продовольствие во всем мире. Об этом сообщает международный финансово-информационный портал BigGo Finance.

Нарушение поставок через Ормузский пролив вызвало значительный дефицит серы - побочного продукта нефтегазовой отрасли, который перерабатывают в серную кислоту и используют как для производства фосфатных удобрений, так и для производства меди. До начала войны с Ираном примерно половина мирового объема серы проходила через этот водный путь. Из-за возникших трудностей в проливе потоки серы резко сократились, а цены взлетели почти в 10 раз, достигнув $1 тыс. за тонну.

Сельскохозяйственный сектор уже ощущает последствия кризиса. Производители удобрений были вынуждены сократить объемы производства и предупреждают, что цены на продовольствие могут вырасти. 

Главный экономист американской компании по производству удобрений Mosaic заявил, что компания не может переложить повышение цен на фермеров, учитывая их ограниченные возможности, поэтому компания предпочла замедлить производство. Он предупредил, что в какой-то момент эти последствия значительно отразятся на мировых урожаях, и именно тогда цены на продовольствие начнут резко расти.

Компания OCP Group, крупнейший в мире экспортер фосфатных удобрений из Марокко, также в прошлом месяце предупредила о том, что резкий рост цен на серу негативно сказывается на ее производстве. Компания заявила, что не может переложить повышение цен на фермеров, которые и без того испытывают огромные финансовые трудности.

Как отмечает портал, затяжной серный кризис может вызвать целую цепочку негативных последствий: сокращение производства удобрений напрямую повлияет на мировые урожаи сельскохозяйственных культур, которые спровоцируют повышение цен на продукты питания, и в конечном итоге все это ляжет на плечи рядовых потребителей. 

При этом представитель аналитического агентства Argus, отслеживающего цены на сырье, Рагхав Джайн отметил, что горнодобывающий сектор, получающий сверхприбыли благодаря высоким ценам на металлы, "выигрывает ценовую войну" за скудные запасы серы у производителей удобрений, чья доходность ниже.

Фактически повышение цен на серную кислоту стало благом для медеплавильных заводов, поскольку серная кислота является побочным продуктом выплавки меди. Раман Рандхава, финансовый директор Capstone Mining Corp, сообщил, что некоторые компании в отрасли заключили соглашения об обмене кислоты на медь, что помогает обеим сторонам зафиксировать необходимые им сырьевые материалы по более разумным ценам.-0-
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