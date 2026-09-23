Дефицит госбюджета в Нидерландах составил 8 млрд евро и стал самым высоким с периода пандемии

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит государственного бюджета Нидерландов в первом полугодии 2026 года составил 8 млрд евро. Об этом пишет издание NL Times со ссылкой на данные Центрального статистического бюро (CBS) Нидерландов.



Сообщается, что дефицит госбюджета страны в первом полугодии этого года вырос до 8 млрд евро против 5 млрд евро за тот же период 2025 года. Это самый большой дефицит бюджета за первое полугодие с 2021 года, когда страна боролась с пандемией коронавируса.



В первые шесть месяцев 2026 года правительство Нидерландов потратило 273 млрд евро, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы на функционирование государственного аппарата, включая заработную плату и закупки товаров и услуг, увеличились на 5% и составили 92 млрд евро. Нидерланды также увеличили отчисления Европейскому союзу на 2 млрд евро.



Государственный долг к середине 2026 года составил 524 млрд евро.-0-