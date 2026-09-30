30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что Украина столкнется с дефицитом финансирования в размере до $54 млрд к 2029 году, сообщает агентство Bloomberg.
По оценкам МВФ, в следующем году Киев столкнется с дефицитом финансирования в размере от $30 до $35 млрд, в 2028 году - $17 млрд, а в 2029 году - $2 млрд.
Накануне в Брюсселе состоялась встреча представителей стран - доноров Украины, на которой обсуждался вопрос об ускорении переговоров по предоставлению дополнительной помощи.
В начале этого года ЕС согласовал пакет кредитов на 90 млрд евро и призвал партнеров выполнить свое обязательство предоставить еще 30 млрд евро в этом и следующем году.
Члены ЕС все еще обсуждают, как предоставить Киеву дополнительное финансирование. Некоторые государства - члены ЕС вернулись к идее использования замороженных российских активов, в то время как другие предложили выпустить дополнительные совместные долговые обязательства.-0-
В мире
30 сентября 2026, 10:32
Дефицит финансирования Украины к 2029 году может достичь $54 млрд - МВФ
Фото из архива АР
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