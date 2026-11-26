26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила компании SpaceX запустить до 1 млн спутников на околоземную орбиту, чтобы компания могла эксплуатировать центры обработки данных в области искусственного интеллекта (ИИ) в космосе. Об этом сообщает телеканал France 24.



Это обеспечит компании Илона Маска значительные позиции в отрасли. Технологические компании стремятся перенести вычислительную инфраструктуру в космос, несмотря на значительные технические препятствия.



В SpaceX считают, что "орбитальные центры обработки данных" - это наиболее экономичный и энергоэффективный способ удовлетворить растущий спрос на вычислительные мощности для ИИ, который уже выходит за пределы "возможностей наземной инфраструктуры". Проект представляет собой первую в истории лицензированную сеть орбитальных центров обработки данных для искусственного интеллекта.



Как сообщает агентство Синьхуа, планируемая SpaceX спутниковая группировка под названием Starmind будет включать работающие на солнечной энергии спутники, предназначенные для размещения центров обработки данных на орбите для выполнения задач ИИ и передачи результатов на Землю.



Согласно распоряжению Федеральной комиссии по связи США, компания SpaceX должна вывести на орбиту первый спутник ​​к 25 ноября 2033 года, а остальные спутники должны быть запущены и введены в эксплуатацию к 25 ноября 2040 года.



Сторонники орбитальных центров обработки данных утверждают, что использование солнечной энергии снизит нагрузку на энергосети и другие ресурсы Земли, такие как вода, в то время как противники заявляют о рисках загрязнения атмосферы и столкновений на орбите, которые могут повлиять на другие важные спутники.-0-