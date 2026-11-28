28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кибератака на интернет-почту привела к утечке персональных данных как минимум 113 855 клиентов. При этом полный масштаб утечки все еще расследуется, сообщает Yonhap со ссылкой на почтовую службу.



Почта Республики Корея, находящаяся в ведении Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, подтвердила факт получения хакерами доступа к почтовым записям, содержащим персональные данные клиентов. В настоящее время ведомство работает над установлением полного масштаба утечки.



Злоумышленники получили доступ к сервису изменения адреса доставки на мобильной версии интернет-почты и просмотрели имена, адреса и номера телефонов получателей заказных писем, доставка которых осуществлялась в период с 17 по 24 ноября.



Анализ данных только за один день показал, что персональная информация 113 855 человек оказалась раскрыта.



В почте сообщили, что обнаружили признаки утечки в среду и обратились в полицию с просьбой провести расследование. Почтовая служба временно приостановила работу ряда сервисов, включая функцию изменения адреса доставки, а также заблокировала доступ к мобильному сайту с зарубежных IP-адресов.



"Мы искренне приносим извинения за беспокойство, причиненное общественности и клиентам почтовой службы", - заявил глава почты Республики Корея Пак Ин Хван. "Мы проведем тщательное расследование причин произошедшего и приложим все усилия, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов и сохранить доверие общественности".



Последний инцидент произошел на фоне серии утечек данных в финансовых учреждениях и государственных ведомствах за последние несколько недель. Среди них - крупная утечка в государственной компании Korea Electric Power Corp. (KEPCO), в результате которой были раскрыты персональные данные примерно 1,52 млн человек.-0-