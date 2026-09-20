20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дания решила передать Украине внеочередной пакет военной помощи для усиления ПВО. Об этом сообщило Минобороны Украины в Facebook, пишет ТАСС.
"Дания передает внеочередной, 31-й, пакет военной помощи Украине стоимостью около $275 млн", - говорится в сообщении. В ведомстве указали, что "эти средства будут направлены на усиление возможностей ПВО Украины".
В июле Дания выделила $12 млн на энергетическую поддержку Украины.-0-
В мире
20 сентября 2026, 00:42
Дания выделила Украине около $275 млн на военные расходы
Фото Рixabay
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