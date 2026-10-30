Дания и Эстония заплатили около $38 млн за боеприпасы для Украины, но поставки не состоялись - СМИ 

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дания и Эстония перечислили около $38 млн на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины, однако снаряды поставлены не были. Об этом сообщает датское издание Danwatch.



В апреле 2025 года тогдашний министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен обещал выделить более 300 млн крон (около $45 млн) в артиллерийский фонд Эстонии для закупки боеприпасов для украинской армии. Из этой суммы 71 млн крон (около $10 млн) эстонская сторона перечислила компании Datasel в качестве аванса.



По данным Danwatch, к тому времени Datasel уже получила от Эстонии два авансовых платежа на общую сумму 187 млн крон (около $28 млн) по контрактам, заключенным в августе и октябре 2024 года. Компания не выполнила обязательства по поставке боеприпасов. Несмотря на это, после получения датского финансирования Эстония перечислила ей еще один аванс.



Как выяснилось в ходе расследования, Datasel не имела лицензии на производство или продажу оружия. При этом на сайте компании размещались изображения военной техники из компьютерных игр и с ресурсов с бесплатными обоями для рабочего стола, а также материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта.



Эстонский центр оборонных инвестиций сообщил о попытках вернуть деньги. Эстония подала иск против компании, однако из-за судебного разбирательства ведомство отказалось от дальнейших комментариев. Министерство обороны Дании не стало комментировать конкретный случай. Ведомство заявило, что финансирование проходило по той же схеме, что и другие пожертвования, а ответственность за заключение контрактов с поставщиками лежала на Эстонии.-0-