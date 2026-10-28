CNN заявил о прибытии Болсонару вместе с семьей в США

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уступивший на президентских выборах в Бразилии сенатор Флавиу Болсонару прибыл в США вместе с женой и дочерьми после бегства из страны . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Brasil.





Как отмечается, сенатор повторил решение своего отца, экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, который также уехал в Соединенные Штаты после поражения от Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах в 2022 году.

Отъезд политика состоялся вопреки прямому судебному запрету. Накануне судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс обязал Болсонару сдать обычный и дипломатический паспорта полиции, при этом запретил ему покидать страну в рамках расследования уголовного дела по обвинению в отмывании денег. Ранее газета Folha de S.Paulo сообщала, что сенатор мог тайно пересечь границу с Аргентиной, откуда вылетел в США на частном самолете, хотя миграционные службы обеих стран не фиксировали его легального перемещения.25 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. По итоговым данным избиркома, действующий глава государства Лула да Силва одержал победу (51,79%), а Флавиу Болсонару потерпел поражение (48,21%).-0-