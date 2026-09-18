"Чрезвычайно важный игрок". Американские аналитики о роли Минска в формировании архитектуры безопасности Европы

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение Беларуси между Россией и Западом делает ее чрезвычайно важным региональным игроком в сфере безопасности. Такие выводы звучат в аналитическом обзоре, опубликованном Институтом ответственного государственного управления Куинси (американский аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне).



Американские аналитики признают ошибочность западных подходов в отношении Беларуси в течение последних десятилетий и констатируют, что Западу до сих пор так и не удалось сформулировать последовательную политику в отношении Минска.



"С 1991 года подход к Минску, за редкими исключениями, рассматривался в рамках парадигмы евроатлантической интеграции и откровенно геополитической конфронтации между Россией и НАТО, возникшей после 2014 года", - указывают эксперты.



Но попытки Запада отделить Беларусь от России посредством изоляции не достигли желаемого эффекта. Скорее, наоборот. Санкции и дипломатическое давление со стороны США и Европы ослабили западные каналы влияния на Беларусь. И вместо того чтобы заставить Минск развернуться в сторону Запада, кампания максимального давления на Беларусь подтолкнула Президента Александра Лукашенко к углублению отношений с Россией, Китаем и другими незападными игроками.



Параллельно с этим усугубилась ситуация с безопасностью в Центральной и Восточной Европе. Аналитики Института Куинси указывают на опасность эскалационной спирали между Беларусью и ее соседями - Польшей и Литвой. Сложившаяся ситуация, по мнению экспертов, подрывает региональную стабильность и создает потенциальную военную точку напряженности на восточном фланге НАТО.



"Эти нежелательные последствия являются следствием ошибочной геополитической оценки, рассматривающей Беларусь в бинарном ключе: либо как часть евроатлантического сообщества, либо как придаток Москвы", - констатируют американские аналитики.



Вместе с тем в Институте Куинси полагают, что несмотря на все ошибки, возможности для нормализации отношений не упущены. И администрация Президента США Дональда Трампа пытается воспользоваться этими возможностями. "Администрация Трампа предприняла существенные шаги в этом направлении, рассматривая Беларусь как суверенное государство, которое, несмотря на тесные связи с Россией, стремится к собственным отношениям с западными странами в соответствии со своими национальными интересами", - говорится в обзоре.



Эксперты полагают, что в долгосрочной перспективе Беларусь могла бы стать партнером США в Европейском регионе, но для этого необходимо еще многое сделать, в том числе на экономическом и дипломатическом треке.



"Коммерческие и торговые возможности включают совместные проекты, касающиеся критически важных ресурсов, прямые иностранные инвестиции, а также проекты по созданию логистических и транзитных узлов", - говорится в обзоре.



Особое внимание аналитики Института Куинси уделяют вопросам взаимодействия Беларуси и США в сфере безопасности.



"Как ранее указывалось в исследованиях Института Куинси, диалог по вопросам деконфликтности и безопасности с Беларусью, одной из немногих оставшихся стран в этом регионе, не интегрированных в евроатлантическое сообщество, может сыграть жизненно важную роль в мерах США по обеспечению стабильности на восточном фланге НАТО", - уверены эксперты.



Они указывают, что Беларусь уже предприняла конкретные шаги в поддержку мирной инициативы Белого дома по Украине и сейчас необходимо, чтобы взаимодействие на этой основе было продолжено. "Эти шаги включают в себя предоставление платформы для обмена пленными и телами военнослужащих, погибших в бою, а также потенциальный вклад в послевоенное восстановление Украины", - отмечается в обзоре.



В то же время США, по мнению аналитиков, следует способствовать налаживанию диалога между Минском и его западными соседями. Вашингтон также должен учитывать значение Беларуси в построении будущей архитектуры безопасности в Европе.



"В рамках усилий по укреплению стабильности в отношениях между Западом и Россией Белый дом должен поощрять конструктивный диалог между Беларусью и ее польскими и литовскими соседями и учитывать потенциальную роль Минска в любых будущих переговорах по европейской архитектуре безопасности. Ключевым этапом на пути к углублению двустороннего взаимодействия является полная дипломатическая нормализация отношений между Соединенными Штатами и Беларусью, что стало бы достойным результатом будущей встречи президентов Трампа и Лукашенко", - резюмируют аналитики.-0-