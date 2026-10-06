Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня - госсекретарь США 

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня, Вашингтон сфокусирован на вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.



"Здесь нет ответа "да" или "нет", - сказал Рубио на вопрос представителя СМИ о том, должна ли Украина быть членом НАТО. - В данный момент это не стоит на повестке дня, потому что должна быть проведена работа по выстраиванию консенсуса, чтобы была единая позиция. Мы сейчас просто сфокусированы на завершении этого конфликта, если это возможно".



Рубио также добавил, что США хотят сыграть конструктивную роль в урегулировании и следят за динамикой.



Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявлял, что возможность вступления Украины в НАТО сейчас не рассматривается и в ближайшей перспективе соответствующих договоренностей достигнуто не будет. По его словам, в краткосрочной перспективе союзникам вряд ли удастся прийти к коллективному решению по этому вопросу.-0-