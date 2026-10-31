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Член Государственного трибунала Польши заявил о государственном перевороте

Опубликовано:

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В мире
31 октября 2026, 01:00

Член Государственного трибунала Польши заявил о государственном перевороте

Скриншот видео из соцсети Х / Paweł Rybicki
Скриншот видео из соцсети Х / Paweł Rybicki
Скриншот видео из соцсети Х / Paweł Rybicki
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член Государственного трибунала Польши Яцек Майхровский заявил о госперевороте. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я призываю всех неравнодушных граждан прибыть сюда и противостоять государственному перевороту, свидетелями которого мы являемся", - заявил он, выступая на митинге у здания КС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Onet, ведущие политики польской оппозиции собрались вместе с протестующими у здания Конституционного суда в Варшаве.
Причиной стало отстранение от обязанностей и.о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. 

Объявившая себя главой Конституционного трибунала Польши Анна Корвин-Петровская заявила, что не даст согласия на въезд кого-либо на территорию Конституционного суда и может встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким в Президентском дворце. 

Как сообщалось ранее, толпа протестующих окружила Конституционный суд Польши, полиция заняла оборону. Президент Польши Кароль Навроцкий в этот момент находился в самолете по дороге в Сенегал, но вернулся в Варшаву. Лидер оппозиции Польши Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом прогрессирующего государственного переворота.
"Из-за опасения за жизнь и здоровье людей в Конституционном суде и вокруг него я не даю согласия на въезд кого-либо на территорию Конституционного суда. С президентом Польши мы можем встретиться в Президентском дворце", - сказала она журналистам возле суда. 

Поводом для беспорядков стало обращение Корвин-Петровской, которая предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка.

Ситуация возникла на фоне конфликта вокруг руководства Конституционного суда. На его сайте появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей председателем суда Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским. Ожидается, что руководить судом будет Корвин-Петровская как судья с наиболее продолжительным стажем.
Вместе с тем на официальной странице Конституционного суда в социальной сети X заявили о якобы незаконном захвате сайта учреждения. Там подчеркнули, что Свенчковский по-прежнему является председателем суда, а Корвин-Петровская не признается председателем КС. Участников происходящего в публикации обвинили в попытке государственного переворота.

Ранее генеральный прокурор Журек сообщил о направлении в Конституционный суд пяти ходатайств о снятии иммунитета с представителей его руководства.-0-

Фото из соцсетей, скриншот видео РИА Новости, AP Photo
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