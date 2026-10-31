Член Государственного трибунала Польши заявил о государственном перевороте

- Толпа протестующих окружила Конституционный суд Польши
- Глава Польши собрал совещание с председателем КС
- В центре Варшавы из-за беспорядков перекрыли движение транспорта
Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Onet, ведущие политики польской оппозиции собрались вместе с протестующими у здания Конституционного суда в Варшаве.
Причиной стало отстранение от обязанностей и.о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского.
Объявившая себя главой Конституционного трибунала Польши Анна Корвин-Петровская заявила, что не даст согласия на въезд кого-либо на территорию Конституционного суда и может встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким в Президентском дворце.
Как сообщалось ранее, толпа протестующих окружила Конституционный суд Польши, полиция заняла оборону. Президент Польши Кароль Навроцкий в этот момент находился в самолете по дороге в Сенегал, но вернулся в Варшаву. Лидер оппозиции Польши Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом прогрессирующего государственного переворота.
"Из-за опасения за жизнь и здоровье людей в Конституционном суде и вокруг него я не даю согласия на въезд кого-либо на территорию Конституционного суда. С президентом Польши мы можем встретиться в Президентском дворце", - сказала она журналистам возле суда.
Поводом для беспорядков стало обращение Корвин-Петровской, которая предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка.
Ситуация возникла на фоне конфликта вокруг руководства Конституционного суда. На его сайте появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей председателем суда Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским. Ожидается, что руководить судом будет Корвин-Петровская как судья с наиболее продолжительным стажем.
Вместе с тем на официальной странице Конституционного суда в социальной сети X заявили о якобы незаконном захвате сайта учреждения. Там подчеркнули, что Свенчковский по-прежнему является председателем суда, а Корвин-Петровская не признается председателем КС. Участников происходящего в публикации обвинили в попытке государственного переворота.
Ранее генеральный прокурор Журек сообщил о направлении в Конституционный суд пяти ходатайств о снятии иммунитета с представителей его руководства.-0-
Фото из соцсетей, скриншот видео РИА Новости, AP Photo