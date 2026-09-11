11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при пожаре на пароме у берегов Филиппин возросло до 35 человек. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель филиппинской Береговой охраны Ноэми Каябяб, информирует ТАСС.
Накануне сообщалось о 5 погибших, более 80 пропавших без вести и 43 выживших.
"На борту судна MV June Aster было обнаружено 30 тел погибших после того, как было объявлено о ликвидации пожара и проведена оценка безопасности", - сообщила Каябяб. Таким образом, число жертв трагедии достигло 35.
Пожар на пассажирском пароме MV June Aster вспыхнул у берегов филиппинской провинции Палаван 9 сентября. Причины его возникновения уточняются. Согласно спискам, всего на борту находились 134 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.-0-
В мире
11 сентября 2026, 18:03
Число жертв пожара на пароме у берегов Филиппин достигло 35
Фото Агентства Анадолу
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Вольфович: Следственный комитет стал надежным щитом в защите государства и общества от преступных посягательств
Библиотеке Отделения ООН в Женеве в Год белорусской женщины подарена книга "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси"
С нами интереснее