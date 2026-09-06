Число жертв оползня в Тибете возросло до 43 - Центральное телевидение Китая 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате оползня в Тибетском автономном районе на западе КНР на границе с Непалом возросло до 43 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.



По его сведениям, еще 519 человек числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 31 жертве и 531 пропавшем.



Стихийное бедствие произошло на севере Непала утром 26 августа, причиной паводка стал сход лавины. Мощный поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 км, приведя к затоплению большой территории. В результате, по сообщениям непальской стороны, погибли более 1,3 тыс. человек, свыше 4,8 тыс. числятся пропавшими без вести.-0-