6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате оползня в Тибетском автономном районе на западе КНР на границе с Непалом возросло до 43 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
По его сведениям, еще 519 человек числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 31 жертве и 531 пропавшем.
Стихийное бедствие произошло на севере Непала утром 26 августа, причиной паводка стал сход лавины. Мощный поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 км, приведя к затоплению большой территории. В результате, по сообщениям непальской стороны, погибли более 1,3 тыс. человек, свыше 4,8 тыс. числятся пропавшими без вести.-0-
В мире
06 сентября 2026, 15:32
Число жертв оползня в Тибете возросло до 43 - Центральное телевидение Китая
Фото Синьхуа
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