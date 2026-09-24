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Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Нидерландах выросло до 44 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
24 сентября 2026, 14:03

Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Нидерландах выросло до 44 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных случаев заражения вирусом Западного Нила в Нидерландах возросло до 44, пять человек умерли. Об этом сообщает портал Hart van Nederland со ссылкой на Королевский институт здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

Ранее сообщалось о 28 заболевших и 4 погибших.

За минувшую неделю в Нидерландах было зарегистрировано 16 новых случаев заражения вирусом Западного Нила. Все заболевшие заразились в результате укусов инфицированных комаров. Однако как отмечает RIVM, наличие вируса у погибших не обязательно означает, что именно этот вирус стал непосредственной причиной их смерти.

В большинстве случаев инфекцию выявляли у пациентов после госпитализации с симптомами заболевания. 

Наибольшее число случаев заражения выявлено в провинции Южная Голландия, где вирус обнаружили у 23 человек. В провинции Утрехт было зафиксировано 10 случаев заражения. Заболевшие также выявлены в Северной Голландии, Северном Брабанте, Гелдерланде и Оверэйсселе.-0- 
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