29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 6 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.



Число заболевших лихорадкой Эбола в Конго составляет 12 254. Летальность достигает 49,1%.



Нынешняя вспышка Эболы в Африке, начавшаяся в мае в ДРК и Уганде, вызвана редким вирусом Бундибуджио, против которого нет сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения лекарств и вакцин. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури. Угандийские власти объявили 28 июля, что вспышка в стране завершилась, позднее это было подтверждено ВОЗ. 6 октября власти Кении объявили о первом случае заражения Эболой в стране. 20 октября Минздрав Нигерии сообщил, что на национальной территории выявлено заболевание Эболой.-0-